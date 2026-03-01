शहर से 9 घंटे तक राजधानी के लिए ट्रेन नहीं, बसों पर निर्भरता

दोनों गाडि़यों में पूरा यात्रीभाररेलवे प्रशासन की ओर से उदयपुर से जयपुर के लिए सुबह 6 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है, जो दोपहर 1.40 बजे जयपुर पहुंचती है। यह ट्रेन भी अधिकांश दिनों में पूर्ण यात्री भार के साथ संचालित होती है। इसके बाद दोपहर 3.05 बजे एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। इन दोनों ट्रेनों के बीच सुबह से दोपहर तक कोई अन्य सीधी रेल सेवा नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उदयपुर से ऋषिकेश (योगनगरी) के लिए सप्ताह में तीन दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार दोपहर 1.45 बजे ट्रेन रवाना होती है, लेकिन यह जयपुर जाने वाले यात्रियों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती।



सुबह 7 से 9 बजे के बीच एक ट्रेन की दरकार