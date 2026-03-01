राजस्थान: चलती ट्रेवल्स बस बनी आग का गोला, मिनटों में जलकर हो गई खाक, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित मार्ग पर जा रही थी, तभी चलते बस में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बस चालक ने पीछे लगे शीशे में धुआं और आग की लपटें देखीं तो तुरंत बस रोकी और जोर-जोर से चिल्लाकर यात्रियों को जगाया। चालक की चेतावनी मिलते ही यात्री घबराकर बस से बाहर निकले और सुरक्षित दूरी पर चले गए।