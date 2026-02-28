28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में शादी के बाद अब हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन

विवाह के बाद हैदराबाद रवाना हुए रश्मिका-विजय, एयरपोर्ट पर दिखा नवविवाहित जोड़े का खास अंदा उदयपुर. लेकसिटी में शाही अंदाज़ में शादी रचाने के बाद साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिकामंदाना और विजय देवरकोंडा शुक्रवार दोपहर उदयपुर से हैदराबाद रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर नवविवाहित जोड़े की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़उमड़ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Feb 28, 2026

एयरपोर्ट पर नवविवाहित जोड़े की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया।

उदयपुर के डबोक ​िस्थत महाराणा प्रताप हवाईअड्डे पर फैंस का अ​भिवादन करते विजय और र​श्मिका।


विवाह के बाद हैदराबाद रवाना हुए रश्मिका-विजय, एयरपोर्ट पर दिखा नवविवाहित जोड़े का खास अंदा

उदयपुर. लेकसिटी में शाही अंदाज़ में शादी रचाने के बाद साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिकामंदाना और विजय देवरकोंडा शुक्रवार दोपहर उदयपुर से हैदराबाद रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर नवविवाहित जोड़े की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया। रश्मिका रेड कलर के ट्रेडिशनल सूट में नजर आईं। सिंपल मेकअप और हल्की ज्वेलरी में उनका लुक बेहद एलिगेंट दिखा। उन्होंने पति विजय का हाथ थामे एयरपोर्ट में एंट्री की। विजय लाइट पिस्ता कलर के कुर्ता-पायजामा में दिखाई दिए। दोनों ने फैंस की ओर फ्लाइंग किस दिया और सिर झुकाकर उनका आभार जताया। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने भी इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। दोनों सितारों ने गुरुवार को उदयपुर के होटल ‘मॉमेटोसएकाया’ में पारंपरिक तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाज से शादी की।

संदीप रेड्डी वांगा भी रहे मौजूद

फिल्म ‘कबीरसिंह’ और ‘एनिमल’ के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा भी इस शाही समारोह का हिस्सा बने। वे शुक्रवार सुबह सबसे पहले हैदराबाद के लिए रवाना हुए। उनकी मौजूदगी से शादी समारोह की चर्चा और बढ़ गई।

हैदराबाद में दो दिन का ग्रैंड रिसेप्शन

शादी के बाद 3 और 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस रिसेप्शन में साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों के साथ-साथ राजनीतिक हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है।

सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार

शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, विकी कौशल, करण जौहर और रकुलप्रीत सिंह सहित कई सितारों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं। लेकसिटी में हुई इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग ने पर्यटन और होटल इंडस्ट्री में भी नई चर्चा छेड़ दी है। अब सबकी निगाहें हैदराबाद में होने वाले ग्रैंड रिसेप्शन पर टिकी हैं, जहां फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियों के जुटने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 05:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में शादी के बाद अब हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: खेत में सोए किसान पर पैंथर का हमला, 100 मीटर दूर तक घसीटा, शरीर से अलग किया पैर, मार डाला

panther attack, panther attack in Udaipur, panther attack in Rajasthan, panther attack on farmer, Udaipur news, Rajasthan news
उदयपुर

भुवाणा-सुखेर उपनगरीय क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में आएगा सुधार

जनजाति क्षेत्रा के आस्था स्थल सोनार माता मंदिर सलूम्बर में विकास व सार्वजनिक सुविधाओं के कार्य कराए जाएंगे।
उदयपुर

Success Story: ताने, विरोध और बेघर होने का दर्द…फिर भी नहीं मानी हार, गांव के लड़के ने सोशल मीडिया से बनाई पहचान

Success Story, Social Media Star, Village Boy Social Media Star, Instagram Star, Village Boy Instagram Star, Success Story in Hindi, Latest Success Story
उदयपुर

जुर्माने की चेतावनी भी बेअसर, पांच माह से काम ठप

अमृत भारत योजना के तहत 354 करोड़ की लागत से स्टेशन पुनर्विकास के काम किए जाने है। इनमें 86 हजार 248 स्क्वायर मीटर में भवन निर्माण, पार्किंग, कॉनकोर, फूड प्लाजा, 20 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर लगाए जाने हैं।
उदयपुर

अमृत भारत योजना: 5 माह से 354 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका, उदयपुर सिटी स्टेशन पर बढ़ रही यात्रियों की परेशानियां

railway project delay india infrastructure delay rajasthan
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.