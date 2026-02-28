उदयपुर में शादी के बाद अब हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन

उदयपुर. लेकसिटी में शाही अंदाज़ में शादी रचाने के बाद साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिकामंदाना और विजय देवरकोंडा शुक्रवार दोपहर उदयपुर से हैदराबाद रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर नवविवाहित जोड़े की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया। रश्मिका रेड कलर के ट्रेडिशनल सूट में नजर आईं। सिंपल मेकअप और हल्की ज्वेलरी में उनका लुक बेहद एलिगेंट दिखा। उन्होंने पति विजय का हाथ थामे एयरपोर्ट में एंट्री की। विजय लाइट पिस्ता कलर के कुर्ता-पायजामा में दिखाई दिए। दोनों ने फैंस की ओर फ्लाइंग किस दिया और सिर झुकाकर उनका आभार जताया। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने भी इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। दोनों सितारों ने गुरुवार को उदयपुर के होटल ‘मॉमेटोसएकाया’ में पारंपरिक तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाज से शादी की।