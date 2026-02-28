Success Story: ताने, विरोध और बेघर होने का दर्द…फिर भी नहीं मानी हार, गांव के लड़के ने सोशल मीडिया से बनाई पहचान

कई बार जरूरी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो जाता था। एक समय उनके पास अपना मोबाइल फोन तक नहीं था। जब योगेंद्र ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें घर से ही विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार चाहता था कि वे कोई नौकरी करें। हालात ऐसे बने कि उन्हें 10-12 दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ा। इस कठिन समय में उनकी मौसी सोनिया गहलोत ने उनका हौसला बढ़ाया और सपनों को पूरा करने की सलाह दी।