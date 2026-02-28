28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Success Story: ताने, विरोध और बेघर होने का दर्द…फिर भी नहीं मानी हार, गांव के लड़के ने सोशल मीडिया से बनाई पहचान

उदयपुर के योगेंद्र सिंह राठौड़ ने संघर्ष और आत्मविश्वास के दम पर सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आर्थिक तंगी और विरोध के बीच शुरू हुआ सफर आज उन्हें लाखों फॉलोअर्स तक ले आया है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 28, 2026

Success Story, Social Media Star, Village Boy Social Media Star, Instagram Star, Village Boy Instagram Star, Success Story in Hindi, Latest Success Story

योगेंद्र सिंह राठौड़। फोटो- पत्रिका

उदयपुर। डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया ने कई युवाओं को नई पहचान दी है, वहीं योगेंद्र सिंह राठौड़ की कहानी संघर्ष, जिद और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल है, जो हर युवा को प्रेरित करती है। साधारण परिवार से आने वाले योगेंद्र ने विपरीत परिस्थितियों के बीच अपने सपनों को साकार किया और आज वे इंस्टाग्राम की दुनिया में जाना-पहचाना नाम बन चुके हैं।

आर्थिक तंगी में बीता बचपन

योगेंद्र का बचपन आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह के बीच बीता। जब वे मात्र छह माह के थे, तब पिता की शराब की लत और घर के तनावपूर्ण माहौल के कारण उनकी मां सीमा गहलोत उन्हें और उनकी छोटी बहन को लेकर ननिहाल आ गईं। नानी के घर हालात बेहद साधारण थे।

कई बार जरूरी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो जाता था। एक समय उनके पास अपना मोबाइल फोन तक नहीं था। जब योगेंद्र ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें घर से ही विरोध का सामना करना पड़ा। परिवार चाहता था कि वे कोई नौकरी करें। हालात ऐसे बने कि उन्हें 10-12 दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ा। इस कठिन समय में उनकी मौसी सोनिया गहलोत ने उनका हौसला बढ़ाया और सपनों को पूरा करने की सलाह दी।

पहली कमाई से खरीदा सेकंड हैंड आईफोन

सपनों को उड़ान देने के लिए योगेंद्र ने एक ई-कॉमर्स साइट के साथ अस्थायी काम किया। गांव-गांव जाकर दुकानों पर स्कैनर लगाने की जिम्मेदारी संभाली। कड़ी धूप में पैदल चलकर दो महीने में 14 हजार रुपए कमाए। इन्हीं पैसों से उन्होंने अपना पहला सेकंड हैंड आईफोन खरीदा। यही मोबाइल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। इसी से उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया।

पैशन बना प्रोफेशन

धीरे-धीरे उनका कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा। मेहनत, निरंतरता और नए प्रयोगों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। आज उनके 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वे ‘डेनवर’ और ‘हिमालय’ जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के साथ प्रमोशनल प्रोजेक्ट कर चुके हैं। योगेंद्र का मानना है कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए अवसरों का बड़ा मंच है।

सफलता के साथ सामाजिक सरोकार

संघर्ष के दिनों को याद रखते हुए योगेंद्र समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वे जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराते हैं। समय-समय पर भोजन वितरण करते हैं। त्योहारों पर बच्चों को उपहार देकर खुशियां बांटते हैं। उनका कहना है कि अभाव ने उन्हें संवेदनशील बनाया है और अब वे चाहते हैं कि कोई बच्चा संसाधनों के अभाव में अपने सपनों से समझौता न करे।

मां की मुस्कान सबसे बड़ी उपलब्धि

योगेंद्र अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देते हैं। उनका कहना है कि आज सबसे बड़ा सुकून मां के चेहरे पर गर्व की मुस्कान देखना है। वे उन्हें नई-नई जगहों की सैर कराते हैं और हर उपलब्धि उनके नाम करते हैं। संघर्ष से शिखर तक का यह सफर बताता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan MSP Update: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं खरीद पर इतने रुपए का बोनस देगी सरकार
श्री गंगानगर
wheat procurement, wheat procurement in Rajasthan, when will wheat procurement start, wheat support price, wheat support price in Rajasthan, bonus on wheat procurement, wheat support price bonus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 04:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Success Story: ताने, विरोध और बेघर होने का दर्द…फिर भी नहीं मानी हार, गांव के लड़के ने सोशल मीडिया से बनाई पहचान

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में शादी के बाद अब हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन

एयरपोर्ट पर नवविवाहित जोड़े की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों का अभिवादन किया।
उदयपुर

भुवाणा-सुखेर उपनगरीय क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में आएगा सुधार

जनजाति क्षेत्रा के आस्था स्थल सोनार माता मंदिर सलूम्बर में विकास व सार्वजनिक सुविधाओं के कार्य कराए जाएंगे।
उदयपुर

जुर्माने की चेतावनी भी बेअसर, पांच माह से काम ठप

अमृत भारत योजना के तहत 354 करोड़ की लागत से स्टेशन पुनर्विकास के काम किए जाने है। इनमें 86 हजार 248 स्क्वायर मीटर में भवन निर्माण, पार्किंग, कॉनकोर, फूड प्लाजा, 20 लिफ्ट और 26 एस्केलेटर लगाए जाने हैं।
उदयपुर

अमृत भारत योजना: 5 माह से 354 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका, उदयपुर सिटी स्टेशन पर बढ़ रही यात्रियों की परेशानियां

railway project delay india infrastructure delay rajasthan
उदयपुर

उपकार ट्रेडमार्क और नाम के अवैध उपयोग पर कोर्ट की रोक

कोर्ट ने प्रार्थी उपकार मसालों के मालिक कुतबुद्दीन कानोड़वाला के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.