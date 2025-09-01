Sikar: बुजुर्ग को अर्धनग्न अवस्था में वीडियो कॉल करके हनीट्रैप में फंसाया, शॉपिंग का करवाती पेमेंट, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती, ठगे 12.90 लाख रुपए

गैंग ने फार्महाउस की अलमारी तोड़कर 25 हजार रुपए नकद, सोने की चेन और अंगूठी निकाल ली। इसके अलावा दबाव डालकर कई बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराए और कुल 12.90 लाख रुपए हड़प लिए। आरोप है कि दबाव डालने के लिए नोटरी स्टाप पर लिखवाया और झूठे दस्तावेज तैयार किए। आरोपियों ने पीड़ित के फार्म हाउस पर साजिश रची।