सीकर

Sikar: बुजुर्ग को अर्धनग्न अवस्था में वीडियो कॉल करके हनीट्रैप में फंसाया, शॉपिंग का करवाती पेमेंट, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती, ठगे 12.90 लाख रुपए

Crime News: वीडियो कॉल पर अर्ध नग्न अवस्था में रहती थी और बोलती थी कि मेरी खूबसूरती पर पहले भी एक डॉक्टर दीवाना था फिर मेरे हनीट्रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया।

सीकर

Akshita Deora

Sep 01, 2025

obscene video call
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Sikar Honey-trap Case: सीकर के धोद थाना क्षेत्र में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गैंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर गैंग ने एक बुजुर्ग को जाल में फंसाया और फिर हथियार के बल पर लाखों की वसूली की धमकी देते हुए करीब 12 लाख 90 हजार रुपए हड़प लिए।

पीड़ित रामकरण ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए रेणुका चौधरी से बातचीत शुरू हुई। महिला ने खुद को समाजसेवी बताते हुए विश्वास जीत लिया और धीरे-धीरे मुलाकात करने लगी। धीरं-धीरे रेणुका वीडियो कॉल करने लग गई ।

वीडियो कॉल पर अर्ध नग्न अवस्था में रहती थी और बोलती थी कि मेरी खूबसूरती पर पहले भी एक डॉक्टर दीवाना था फिर मेरे हनीट्रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो मुकदमा अभी चल रहा है वरना मैं कब कि नर्सिंग ऑफिसर बन जाती। पीड़ित से युवती ने शॉपिग के कपड़े और सेंडल का पेमेंट भी करवाया।

image

गैंग के लोगों ने फार्महाउस पर पीड़ित को धमकाया कि 50 लाख रुपए दो नहीं तो आपकी इज्जत पूरे समाज में खराब कर देंगे। पीड़ित वहां से भागने लगा तो आरोपियों ने पीड़ित को पकड़ कर कमरे में बन्द कर दिया और पीड़ित की पिटाई करने लगे और कपड़े उतार वीडियो बना लिया।

वीडियो वायरल की धमकी व पैसों की मांग से परेशान पीड़ित ने रेणुका, संदीप गोदारा, सुबीता, दिनेश, धर्मेंद्र, मुशिक के खिलाफ धोद थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच में जुटी।

नकद, जेवरात और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन

गैंग ने फार्महाउस की अलमारी तोड़कर 25 हजार रुपए नकद, सोने की चेन और अंगूठी निकाल ली। इसके अलावा दबाव डालकर कई बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराए और कुल 12.90 लाख रुपए हड़प लिए। आरोप है कि दबाव डालने के लिए नोटरी स्टाप पर लिखवाया और झूठे दस्तावेज तैयार किए। आरोपियों ने पीड़ित के फार्म हाउस पर साजिश रची।

Published on:

01 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: बुजुर्ग को अर्धनग्न अवस्था में वीडियो कॉल करके हनीट्रैप में फंसाया, शॉपिंग का करवाती पेमेंट, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती, ठगे 12.90 लाख रुपए

