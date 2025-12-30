झोपड़ी से कोठी-ऑडी तक, राजस्थान के गांव में रहने वाला रामलाल चंडीगढ़ में ऐसे बना 150 करोड़ का मालिक, अब ED ने खोला राज

रामलाल मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला है। वर्ष 1976 में महज 19 साल की उम्र में वह एक बैग लेकर चंडीगढ़ पहुंचा था। पढ़ाई सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही की थी। शुरुआती दिनों में वह राम दरबार की करसन कॉलोनी की झुग्गियों में रहने लगा और फल-फ्रूट की रेहड़ी लगाकर गुजारा करता था। इसी दौरान उसने रेहड़ी पर आने वाले नेताओं, अफसरों और प्रभावशाली लोगों से पहचान बनानी शुरू की, जो आगे चलकर उसकी ताकत बन गई।