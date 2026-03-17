कल्याण अस्पताल में वेतन वितरण में भेदभाव, वर्दी भत्ता, लीव सरेंडर का भुगतान बकाया

सीकर. मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल में वेतन वितरण को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। इसकी बानगी है कि अस्पताल में ग्रुप-टू श्रेणी के नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित अन्य कार्मिकों को जनवरी और फरवरी माह का वेतन अब तक नहीं मिला है, जबकि राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी (राजमेस) के अधीन कार्यरत कार्मिकों को भुगतान किया जा चुका है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन बजट की कमी का हवाला देकर केवल आश्वासन दे रहा है। अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार ग्रुप-टू श्रेणी के कई कार्मिक जनवरी और फरवरी माह से वेतन के इंतजार में हैं। इनमें नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन (एलटी), फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जहां राजमेस के अधीन के कार्मिकों को जनवरी और फरवरी माह का वेतन मिल चुका है, वहीं अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है।