Rajasthan Crime: पीजी मालिक ने नहाती लड़की का वीडियो बनाया, फिर वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार

इसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीजी मालिक ने फरवरी से लेकर अप्रैल तक कई बार उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया। डर के मारे पहले तो यह बात युवती ने किसी को नहीं बताई। लेकिन आरोपी की ओर से लगातार युवती को ब्लैकमेल करने के चलते वह परेशान हो चुकी थी। ऐसे में उसने अपने घरवालों को यह बात बताई। इसके बाद युवती की मां ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच डीएसपी को सौंपी है।