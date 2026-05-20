Sikar: अब रात को भी लगेगी इन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी, नए आदेश जारी

Electricity Corporation Junior Engineers Night Duty: बिजली निगम के उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। रात के समय बिजली ट्रिपिंग व फाल्ट की बढ़ती शिकायतों के बाद अब शहर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए रात के समय भी कनिष्ठ अभियंताओं की ड्यूटी तय की है। जिला मुख्यालय के तीनों बिजली उपखंडों में एक-एक कनिष्ठ अभियंता और चार-चार तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए है। यह टीम सहायक अभियंता में आने वाली शिकायतों का मौके पर समाधान करेगी।