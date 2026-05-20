राजस्थान में यहां बनेगी फोरलेन सड़क, 180 अतिक्रमणकारियों पर चलेगा प्रशासन का पीला पंजा

बताया जा रहा है कि प्रशासन 80 फीट रोड की अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करवाने की तैयारी में है। इधर, खेतड़ी रोड क्षेत्र में कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटा लिए थे, लेकिन शाहपुरा रोड पर अब तक कार्रवाई शुरू नहीं होने से लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। इसी विरोध के चलते खेतड़ी रोड क्षेत्र में भी लोगों ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने का कार्य रोक दिया है। अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर शहरवासियों की नजरें टिकी हुई है। एसडीएम राजवीर यादव ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा। इधर, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन मंगलचंद ने कहा कि अधिग्रहित भूमि को खाली करवाने की कार्रवाई लगातार जारी है।