Rajasthan : धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा 6-लेन एक्सप्रेस वे, भूमि अधिग्रहण पूर्ण, 50 फीसदी को मिला मुआवजा

Rajasthan : जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्वालियर से आगरा के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य करीब 8 माह पीछे चल रहा है। हालांकि धौलपुर जिले से निकलने वाले इस एक्सप्रेस वे के लिए राजाखेड़ा उपखण्ड में 0.57 हेक्टेयर जमीन को छोड़ अधिग्रहण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं 50 प्रतिशत किसानों को मुआवजा राशि भी दी जा चुकी है। कंपनी ने भी अधिग्रहित जमीन को सुदृढ़ करना सहित विद्युत पोलों को चिह्नित करना प्रारंभ कर दिया है। 4613 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य किसानों के भूमि मुआवजे की मांग और असंतोष के चलते अटका रहा।