Dholpur: सडक़ निर्माण के साथ ही नुकसान पहुंचाने का ‘कार्य’ शुरू

धौलपुर. मुख्यालय पर में विभिन्न एजेसिंयों में कार्य को लेकर तालमेल नहीं दिख रहा है। शहर में गत दिनों मुख्य सडक़ गुलाब से स्टेशन रोड तक बन कर तैयार हुई है। अब बीते तीन दिन से एक टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी ने भूमिगत फाइबर केबिल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। केबिल बिछाने के दौरान पुराना डाकखाना चौराहे पर साइड से नवीन सडक़ का नुकसान पहुंचा है। साथ ही कचहरी मोड पर भी साइड से सीसी को भी क्षति हुई है। एजेंसी के कार्य के दौरान नगर परिषद की ओर से कोई इंजीनियर या अधिकारी नहीं पहुंचा, जो कार्य की मॉनिटरिंग कर सकें। इससे पहले भी शहर में जगदीश तिराहे और गुलाब बाग के पास भी गड्ढा खोद कर छोड़ दिया है। यह गड्ढे करीब एक माह से खुदे पड़े हैं।