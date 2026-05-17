Dholpur: हर रोज पानी की तलाश…पथरीले रास्ते पर 2 किमी चलने पर मजबूर महिलाएं

डांग क्षेत्र में अप्रेल से जून माह में भीषण गर्मी के दौरान तो कुछ गांवों में हालात विकट हो जाते हैं। डांग में महिलाएं पानी के लिए जद्दोजहद करती नजर आ जाएंगी। महिलाएं पथरीले इलाके में करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। कतारबद्ध पथरीले और ऊबड़ा-खाबड़ रास्ते से बर्तनों में पानी लाने के दृश्य आम हैं, केवल सरकारी सिस्टम को नहीं दिख रहे हैं। अप्रेल-मई माह की 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के तापमान में डांग के आधा दर्जन गांवों के काफी लोग पशुधन के साथ पलायन कर जाते हैं। घरों पर केवल एक-दो बुजुर्ग पुरुष व महिला रह जाते हैं। इनकी वापसी बरसात के सीजन में ही होती है। यह कहानी हर साल की है। सालों से स्थानीय लोग घर के आंगन में जलधारा लगाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, फिलहाल वो अभी दूर प्रतीत लग रहा है।