Dholpur: कटते पेड़ों से बढ़ रही तपिश, पर्यावरण भी प्रभावित

अब ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली लगातार कम हो रही है। पहले जहां खेतों में पेड़ दिखते थे लेकिन अब वहां पर भी पेड़ कम हो रहे हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुंबई बनने से पहले धौलपुर से बरैठा तक दोनों तरफ घने पेड़ थे लेकिन हाइवे निर्माण के दौरान सैकड़ों पेड़ विकास की बलि चढ़ गए। इन पेड़ों के बदले जो लगाए गए वह कमी को आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। अब मनियां से धौलपुर जाते समय हाइवे पर कहीं खास हरियाली नजर नहीं आती है। हाल ये है कि कोई सडक़ किनारे खड़ा होकर सुस्ताने तक की जगह नहीं है। ऐसे हालात में एक बार फिर पर्यावरण और हरियाली का मुद्दा चर्चा में है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार घटती हरियाली और पेड़ों की कटाई के कारण मौसम का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है।