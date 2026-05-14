Rajasthan Storm : धौलपुर में अंधड़ से हुए हादसे से दो की मौत, क्षेत्र में लोग दुखी

धौलपुर में गर्मी ने फिर पलटवार किया। बुधवार को गर्मी के तेवर अपने शबाब पर दिखे और पारा इस सीजन का अधिकतम 44 डिग्री पर जा जा पहुंचा है। दोपहर के समय सूर्य नारायण पूरी तरह से कहर बरपा रहे थे। गर्मी के चलते दोपहर में करीब एक बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर आवाजाही कम दिखी। शहर में कई मुख्य सड़क और बाजारों में बढ़े तापमान का साफ असर दिखा। हालांकि, देर शाम मौसम में बदलाव दिखा और हल्की तेज धूलभरी हवा चली। जिससे कुछ राहत मिली।