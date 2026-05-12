Dholpur News : अब खनन माफिया बेलगाम, यातायात पुलिस पर किया ट्रेक्टर चढ़ाने का प्रयास

गौरतलब रहे कि जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पहुंच रहे नुकसान को लेकर गत एक मई को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अधीन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल धौलपुर का दौरा किया था। उक्त मामले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है। इस टीम के जायजा लेने के बाद भी अवैध खनिज सामग्री पर पर रोक को लेकर किए जा रहे दावे फिर खोखले नजर आ रहे हैं। हालांकि, बजरी निकासी पर काफी हद तक शहरी सीमा में रोक लगी है।