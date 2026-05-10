dholpur: खुशखबरी…हार्ट के मरीजों का इलाज अब जिला अस्पताल में

सरकार ने जिला अस्पताल पर 200 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन गंभीर बीमारियों के स्पेशलिस्टों का अभाव सदा रहा। जिसमें गैस्ट्रो, कॉर्डियो और यूरो जैसी बीमारियां प्रमुख हैं। डॉक्टरों और जरूरी जांचों को लेकर मरीजों को अन्य शहरों का रुख करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए जिला अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों की बेहतरी के लिए कदम उठाया है। जिसमें हार्ट से संबंधित मरीजों का इलाज अब जिला अस्पताल में हो सकेगा। अस्पताल प्रबंधन की कोशिशों के बाद जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. डीके गर्ग प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। डॉ. गर्ग ने अस्पताल में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ भी कर दिया है। गत शुक्रवार को लगभग 200 हार्ट के मरीजों की जांच करा उन्हें उपचार भी दिया गया। उपचार के दौरान हार्ट संबंधित नॉर्मल मरीजों का इलाज अस्पताल में ही किया जा रहा है। वहीं गंभीर मरीजों का औपचारिक इलाज कर उनको जयपुर स्थित एसएमएस या अन्य संस्थाओं में इलाज कराने के लिए परामर्श दिया जाता है।