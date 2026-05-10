dholpur: वन्यजीवों का अब नया ठिकाना धौलपुर-करौली टाइगर सेंचुरी

धौलपुर. एमपी के कूनो नेशनल पार्क से आए चीता (केजीपी-3) ने एक दफा फिर से पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले को सुर्खियों में ला दिया। वहीं, चीता के धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में डेरा डालने से धौलपुर की भूगौलिग स्थिति को वन्यजीवों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। वहीं, प्रदेश का पांचां बाघ अभयारण्य धौलपुर-करौली टाइगर सेंचुरी के लिए यह शुभ संकेत हैं। टाइगर सेंचुरी करीब 599.64 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली है और आने वाले दिनों में यह दिल्ली-एनसीआर और यूपी के आगरा मंडल के पर्यटकों के लिए खासी सुविधाजनक सेंचुरी साबित होगी। अभी तक एनसीआर के लोग अलवर की सरिस्का या फिर भी सवाईमाधोपुर जिले की रणथम्भौर टाइगर सेंचुरी को भ्रमण के लिए पसंदीदा स्थान है। लेकिन धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र और भूल-भुलाइया की दिखने वाले बीहड़ इस क्षेत्र में पर्यटन को खासा बढ़ावा देंगे। गौरतलब रहे कि प्रदेश की इस सेंचुरी के बफर जोन में करीब 108 गांव शामिल हैं। जिसमें धौलपुर जिले में 60 और पड़ोसी जिले करौली में 48 गांव हैं। टाइगर रिजर्व लगभग 1075 वर्ग किलोमीटर में है। जिसमें 599 किमी कोर और 457 किमी बफर जोन आता है। धौलपुर जिले में सेंचुरी इलाके में वर्तमान में शावक समेत 6 टाइगर की उपस्थिति है।