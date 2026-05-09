Dholpur Murder: दोस्त की शादी में गए युवक पर चलाई गोली, मौत के बाद मचा हड़कंप, 4 महीने पहले हुई थी सगाई

जानकारी के अनुसार राहुल पुत्र दीवान सिंह अपने साथी सोनपाल के साथ घुरैयाखेड़ा गांव में अपने दोस्त जितेंद्र पुत्र निहाला के घर शादी की दावत में शामिल होने गया था। गांव में देर रात तक शादी की रस्में और दावत चल रही थी। इसी दौरान राहुल की गांव के ही युवक सचिन से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।