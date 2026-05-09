Bhilwara: 5 रुपए के गुटखे के लिए बहा खून…तलवार से बचा तो चाकू से युवक की गर्दन पर किए वार

हमले में घायल सोनल कोली ने बताया कि वह मोहल्ले में ही था जब गुटखे को लेकर एक युवक उससे बहस करने लगा। अचानक तैश में आकर आरोपी अपने घर से तलवार निकाल लाया और सोनल के पीछे दौड़ पड़ा। सोनल जान बचाने के लिए मौके से भागा। जब आरोपी उस पर तलवार से हमला करने में नाकाम रहा तो उसने अचानक जेब से चाकू निकालकर सोनल की गर्दन पर वार कर दिया। चाकू के वार से पीड़ित की गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।