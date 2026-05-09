1 से 8वीं के स्टूडेंट्स के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू, सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा फायदा

Free School Uniform Amount: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सत्र 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने बजट घोषणा की अनुपालना में निःशुल्क यूनिफॉर्म सहायता राशि का भुगतान सीधे छात्रों के बैंक खातों में करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है।