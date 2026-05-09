Bhilwara : शिवालयों में गूंजेगा हर-हर महादेव: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर शिव मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन

11 मई को आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर पर भगवान शिव का विशेष श्रृंगार, पूजन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जन-प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए। विशेष आयोजन के लिए संभाग के इन प्रमुख न्यासों और ट्रस्टों को निर्देशित किया है। इसमें अजमेर के श्री कोटेश्वर महादेव विकास सेवा न्यास। ब्यावर के श्री दूधालेश्वर महादेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट, मालातों की बेर टाडगढ़। भीलवाड़ा के हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट, नागौर के जबरेेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट बोर्ड, मेड़ता रोड। डीडवाना-कुचामन भगवान श्रीजानकी वल्लभ नागोरियों का मंदिर ट्रस्ट तथा विभाग ने सभी मंदिरों से कार्यक्रमों की फोटो और वीडियोग्राफी रिपोर्ट भी तलब की है।