साहब! मीटिंग तो हर माह होती है, फिर शैक्षिक रैंकिंग में भीलवाड़ा क्यों पिछड़ रहा

भीलवाड़ा जिले की रैंकिंग में आई भारी गिरावट ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। राजस्थान पत्रिका के गुरुवार के अंक में भीलवाड़ा का शैक्षिक स्तर धड़ाम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार का बड़ा असर देखने को मिला है। जिला कलक्टर की तीखी नाराजगी के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ ) ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (एडीपीसी) को कड़े निर्देश जारी किए हैं। वही एडीपीसी ने चार ब्लॉक के सीबीईओं को कारण बताओं नोटिस जारी किए है।