भीलवाड़ा की 9 खदानों को बंद करने का अल्टीमेटम और नोटिस जारी, पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई

प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु अधिनियम की धारा-31 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खदान मालिकों से जवाब-तलब किया है कि क्यों न उनकी इकाई का संचालन तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। विभाग ने नोटिस में स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक आपत्ति या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बिना किसी पूर्व सूचना के खदानों का कंसेंट टू ऑपरेट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित विभागों को बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत बंद करने तथा डीजी सेट सील करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।