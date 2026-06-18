18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में खनिज विभाग की लापरवाही: पोर्टल से 525 खनन पट्टाधारकों का डेटा गायब, 30 जून के बाद लगेगा जुर्माना

Bhilwara Mining Department: भीलवाड़ा जिले में खनिज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 525 खनन पट्टाधारकों पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने की तलवार लटक गई है। मामले को लेकर पट्टाधारकों ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Jun 18, 2026

Bhilwara Mining Department

Bhilwara Mining Department Office (Patrika File Photo)

Bhilwara Mining Engineer Office Gangapur: भीलवाड़ा खनिज विभाग से अलग होकर नवसृजित सहायक खनिज अभियंता कार्यालय गंगापुर के अधीन आने वाले करीब 525 खनन पट्टाधारकों पर इन दिनों विभाग की तकनीकी लापरवाही भारी पड़ने वाली है। 14 मार्च 2026 को इन सभी खनन पट्टों को ऑनलाइन विभाग के नए कार्यालय गंगापुर के लिए ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक इन फाइलों का संपूर्ण डेटा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो सका है। नतीजतन, पट्टेधारी अपनी मासिक और वार्षिक विवरणी (रिटर्न) ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पा रहे हैं।

पट्टाधारकों ने अधिकारियों को लिखा पत्र

पोर्टल की इस निरंतर परेशानी से त्रस्त होकर कई खनन पट्टाधारकों ने अधिकारियों को लिखित में शिकायतें दर्ज कराई है। पट्टेधारियों ने अपने प्रार्थना पत्रों में स्पष्ट चेतावनी दी है कि आईबीएम या विभाग की ओर से यदि पोर्टल की खामी के चलते उन पर कोई भी पेनाल्टी या ब्याज लगाया जाता है तो वे इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

पोर्टल पर गायब है पूरा रिकॉर्ड

खनन पट्टों के गंगापुर कार्यालय में हस्तांतरण के बाद से ही सिस्टम बुरी तरह चरमरा गया है। पट्टेधारियों को अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करने पर पूर्व का डिमांड रजिस्टर, मासिक रिर्टन, वार्षिक रिर्टन और रवन्ना रिपोर्ट आदि का कोई भी पुराना रिकॉर्ड प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त हो चुका है, लेकिन पट्टाधारी पुराना इंद्राज न दिखने के कारण वार्षिक अधिशुल्क निर्धारण के लिए अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। रवन्नाओं के अंग्रेजी वर्णमाला वाले पूर्ण नंबर जनरेट नहीं हो रहे हैं। इससे वे-ब्रिज पर रवन्ना इनवेलिड बताकर कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं।

30 जून के बाद लगेगा भारी जुर्माना

विभागीय व्यवस्था और पोर्टल की इस खामी में जल्द सुधार नहीं किया गया, तो 30 जून के बाद इन सभी 525 खनन पट्टाधारकों को बिना किसी गलती के जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय अजमेर के नियमों के तहत मासिक रिटर्न समय पर जमा नहीं होने पर प्रतिदिन 5000 रुपए की पेनाल्टी लगाए जाने का भी प्रावधान है।

निदेशालय को लिखा पत्र

ऐसा नहीं है कि स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। गंगापुर के सहायक खनि अभियंता सुनील कुमार सनाढ्य ने खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय उदयपुर के नोडल अधिकारी को कई बार पत्र लिखकर इस तकनीकी समस्या के शीघ्र निराकरण का निवेदन किया है।

अजमेर में महिला कार चालक की दबंगई, नो-पार्किंग में खड़ी गाड़ी का चालान काट रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश

ये भी पढ़ें
Ajmer Traffic Police

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में खनिज विभाग की लापरवाही: पोर्टल से 525 खनन पट्टाधारकों का डेटा गायब, 30 जून के बाद लगेगा जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhilwara: कागजों में बन गई 13.54 लाख की सड़क, मौके पर मिली सिर्फ धूल; सरपंच, VDO, AEN और JTA दोषी, होगी वसूली

Bhilwara Road Corruption
भीलवाड़ा

राजस्थान पुलिस का जांबाज ASI : चोरों ने गुलेल से किया हमला, कान का पर्दा फटा, लगे 13 टांके, लेकिन ढीली नहीं की पकड़

Bhilwara ASI
भीलवाड़ा

Bhilwara News: सरपंच के बेटे-बहू और पत्नी को बांट दिए सरकारी पट्टे, तत्कालीन VDO पर गिरी गाज

Bhilwara Government Land Lease
भीलवाड़ा

Bhilwara : भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी जाम से राहत, एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने के लिए कंपनी EPIL का सर्वे शुरू

Bhilwara Rs 250 crore elevated road built Delhi based company EPIL take over survey Start
भीलवाड़ा

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया संकेत, अरुण चतुर्वेदी बोले-अक्टूबर-दिसंबर में करवा लेंगे

Rajasthan Panchayat nikay elections New signal Arun Chaturvedi said October-December done
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.