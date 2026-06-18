भीलवाड़ा में खनिज विभाग की लापरवाही: पोर्टल से 525 खनन पट्टाधारकों का डेटा गायब, 30 जून के बाद लगेगा जुर्माना

Bhilwara Mining Engineer Office Gangapur: भीलवाड़ा खनिज विभाग से अलग होकर नवसृजित सहायक खनिज अभियंता कार्यालय गंगापुर के अधीन आने वाले करीब 525 खनन पट्टाधारकों पर इन दिनों विभाग की तकनीकी लापरवाही भारी पड़ने वाली है। 14 मार्च 2026 को इन सभी खनन पट्टों को ऑनलाइन विभाग के नए कार्यालय गंगापुर के लिए ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक इन फाइलों का संपूर्ण डेटा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो सका है। नतीजतन, पट्टेधारी अपनी मासिक और वार्षिक विवरणी (रिटर्न) ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पा रहे हैं।