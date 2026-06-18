अजमेर में महिला कार चालक की दबंगई, नो-पार्किंग में खड़ी गाड़ी का चालान काट रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश

Ajmer No Parking Violation: अजमेर: राजस्थान के अजमेर शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़ी एक कार का चालान काटने पर महिला चालक इस कदर भड़क गई कि उसने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान कार की चपेट में आने से पुलिसकर्मी बाल-बाल बचा। आरोपी महिला मौके पर खड़ी अन्य गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कार लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।