राहुल गांधी का बड़ा सवाल: हमारा एजुकेशन सिस्टम युवाओं को सिर्फ 5 विकल्प ही क्यों देता है, क्या यह राजनीति नहीं?

Rahul Gandhi Students Interaction in Kota: कोटा: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दशहरा मैदान के श्रीराम रंगमंच पर आयोजित 'छात्रों की गूंज, कोटा महारैली' को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा मंच है। मैं भाजपा, कांग्रेस, राजनीति या चुनाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि छात्रों की चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा करेंगे।