‘एजुकेशन बच्चों को कुचल रही, ये सलेक्शन नहीं, रिजेक्शन सिस्टम’, 44 मिनट में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोले राहुल गांधी

राहुल ने नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और बेरोजगारी समेत युवाओं के अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज कोचिंग सिटी कोटा से किया। दशहरा मैदान स्थित श्रीराम रंगमंच परिसर में वे विद्यार्थियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम सिलेक्शन के लिए बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, फिर रिजेक्ट करता है और ये देश के लिए सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था व वसूली तंत्र बन गई है। कार्यक्रम में केवल विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया, लेकिन राहुल के आने के कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं और आमजन के लिए एंट्री चालू कर दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं की भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय कांग्रेस नेता तीन-चार दिन से जुटे थे। कोचिंग इलाकों में नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन भी किए गए। युवाओं और छात्र-छात्राओं को आकर्षित करने के लिए संवाद से पहले म्यूजिक कॉन्सर्ट रखा गया। 44 मिनट के संबोधन में राहुल ने स्टूडेंट्स और परिवार से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 'छात्रों की गूंज' सिर्फ अभियान नहीं एक क्रांति है।