Kota: राहुल गांधी के पोस्टर हटाने के मामले में बोले सचिन पायलट- सरकार ने बनाया हुआ है दबाव, अशोक गहलोत भी बोले

सचिन पायलट ने कहा कि देश की वर्तमान शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से लाखों विद्यार्थी और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में करीब 22 लाख छात्रों का भरोसा टूटा है । इसके बाद CBSE की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठे। लगातार ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने के बजाय सरकार जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच तो बैठाई गई लेकिन अब तक न तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान देश के विद्यार्थियों और युवाओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब छात्रों के साथ अन्याय होता है और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो कई युवा मानसिक तनाव और निराशा का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने छात्र-युवाओं से संवाद की ये मुहिम शुरू की है जिसकी शुरुआत आज कोटा से होने जा रही है।