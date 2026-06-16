जयपुर में अभिजीत दिपके के साथ अभद्रता: गिरफ्तार 5 युवाओं में से एक बताया जा रहा BJP नेता का भाई, जानिए थप्पड़ कांड की पूरी कहानी

धरना स्थल पर दोपहर करीब 3 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन और बहस का दौर चलता रहा। कई बार विवाद की स्थिति बनी। प्रदर्शन के दौरान शाम करीब 4:45 बजे अभिजीत दिपके शहीद स्मारक पहुंचे। समर्थकों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें कंधों पर उठा लिया। इसी दौरान कुछ युवक उनके पास आए और अभद्रता कर थप्पड़ मार दिए। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि शांति भंग के आरोप में पांच युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। उधर, गिरफ्तार युवाओं ने आरोप लगाया कि दिपके प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रहे है।