अभिजीत दीपके ने फिर भरी हुंकार, 20 जून को जंतर-मंतर पर आंदोलन का ऐलान, कहा- भारत नहीं छोड़ूंगा

इस दौरान अभिजीत दीपके ने देशभर के अभिभावकों से भी भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने से रोकना नहीं चाहिए। दीपके ने कहा, "मेरी मां आज भी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। जब मैं अमेरिका गया था, तब वह उतनी नहीं रोई थीं, जितनी भारत लौटते समय रोईं। उन्हें डर है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है या मुझ पर हमला हो सकता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि किसी न किसी को आवाज उठानी ही होगी।"