मुंबई लोकल यात्रियों के लिए अलर्ट! 26 जुलाई को सेंट्रल और ट्रांस हार्बर लाइन पर रहेगा मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द

Central Railway Mega Block Update: अगर आप रविवार 26 जुलाई को मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। रेलवे ने ट्रैक और अन्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव कार्यों के लिए मेन लाइन और ट्रांस हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक घोषित किया है। इस दौरान कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई फास्ट सेवाओं का मार्ग बदला जाएगा।