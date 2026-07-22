शक्तिपीठ महामार्ग का बदला रूट, अब सातारा के 19 गांवों से होकर गुजरेगा, 54 km बढ़ी लंबाई

Maharashtra Shaktipeeth Expressway News: महाराष्ट्र के बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Expressway) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने संभावित शक्तिपीठ महामार्ग के लिए नई अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। संशोधित योजना के तहत अब इस महामार्ग का रूट बदल दिया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार, सातारा जिले को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है और यह मार्ग जिले के मान (Man) और खटाव (Khatav) तहसीलों के 19 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।