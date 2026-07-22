बदलापुर: साड़ी नहीं खरीदने पर पत्नी बनी हैवान! प्रेशर कुकर से पति को पीटा, फिर गला दबाकर की हत्या

Thane Murder Case: मुंबई से सटे ठाणे जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां साड़ी नहीं लाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने कथित तौर पर पहले प्रेशर कुकर से पति पर हमला किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद महिला ने मौत को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।