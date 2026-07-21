‘केतन बहुत केयरिंग और काइंड है’: सिया का पुराना वीडियो वायरल, सगाई में मंगेतर के लिए कही थी यह बात

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने केतन (26) की होने वाली पत्नी सिया गोयल (20) और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22) को गिरफ्तार किया है। इसी बीच सिया और केतन की सगाई का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिया सबके सामने केतन की सराहना करते हुए उसे ख्याल रखने वाला (केयरिंग) और दयालु (काइंड) बता रही है। जिस मंगेतर के लिए कभी सिया ने यह शब्द कहे थे, उसी की हत्या की साजिश रचने का आरोप अब उस पर लगा है, जिससे हर कोई हैरान है।