‘रामायण’ के आगे फीका पड़ा Avengers: Doomsday का VFX, फैंस बोले- रणबीर की फिल्म बेवजह हो रही ट्रोल

फिल्म का पहला लुक जारी होने के बाद X और Reddit जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने ट्रेलर के VFX और CGI की ट्रोलिंग की। इस पर कुछ दर्शकों का कहना था कि कई सीन अधूरे और कम गुणवत्ता वाले लगे, जबकि कुछ ने इसे मार्वल की पिछली फिल्मों 'Avengers: Infinity War' और 'Avengers: Endgame' के तौर से कमजोर बताया। बता दें,

कुछ यूजर्स ने ये भी कमेंट की कि ट्रेलर में ग्रीन स्क्रीन और विजुअल इफेक्ट्स पूरी तरह पॉलिश्ड नहीं दिख रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि CGI पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही।