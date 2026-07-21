‘ये हमारे देश की युवा आवाज हैं, खतरा नहीं’, CJP पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक्ट्रेस सोनम बाजवा का रिएक्शन आया सामने

पुलिस के एक बयान के मुताबिक, बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद, प्रोटेस्टर ने “हटने से मना कर दिया और जानबूझकर लागू रोक के आदेशों का उल्लंघन किया”। पुलिस ने ये भी आरोप लगाया कि प्रोटेस्टर ने पुलिस वालों पर पत्थरों और दूसरी चीजो से “हमला” किया, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और “बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिससे पब्लिक ऑर्डर, मौजूदा सिक्योरिटी इंतज़ाम, और अपनी कानूनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों की सेफ्टी को गंभीर खतरा पैदा हो गया।”