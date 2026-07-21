‘ये हमारे देश की युवा आवाज हैं, खतरा नहीं’, CJP पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर एक्ट्रेस सोनम बाजवा का रिएक्शन आया सामने

दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर भड़कीं सोनम बाजवा। (फोटो सोर्स: IMDb and X- @Tamal0401)
Sonam Bajwa on Delhi Police Lathi Charge: पुलिसवालों ने सोमवार को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए, CJP ने क्रूरता का आरोप लगाया और सिक्योरिटी वालों पर एक ट्रक पर “हमला” करने का आरोप लगाया, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो, और एक्टर शबाना आजमी और प्रकाश राज ले जाय जा रहा था। बता दें कि बीते सोमवार यानि 20 जुलाई को करीब 50,000 प्रोटेस्टर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च का आह्वान किया था, जहां प्रोटेस्टर एक महीने से डेरा डाले हुए हैं, जिसे पूरे देश और जानी-मानी हस्तियों से भारी रिस्पॉन्स मिला और सोमवार को तय प्रोटेस्ट साइट पर हजारों लोग जमा हुए। कई सेलेब्रिटीज ने छात्रों पर हुए लाठी चार्ज और पुलिसिया कार्यवाई पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और अब इस लिस्ट में सोनम बाजवा का नाम भी जुड़ गया है।
हिंदी और पंजाबी सिनेमा की एक्ट्रेस सोनम बाजवा उन सेलिब्रिटीज की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। आज यानि मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोनम ने पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बात रखी। उनकी पोस्ट पर लिखा था, “ये हमारे देश की युवा आवाजें हैं, धमकी नहीं। उन्हें सुनने के बजाय लाठियों से क्यों मारा जा रहा है? ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये जबरदस्ती के बजाय हमदर्दी चुनने के बारे में है। उन्हें सुना जाना चाहिए, चोट नहीं देनी चाहिए।”
अपनी पोस्ट के कैप्शन में सोनम ने लिखा, “कल के वीडियो क्लिप्स और फोटोज देखकर दिल सच में टूट गया। ये सच में साइड चुनने के बारे में नहीं है। यह इंसानियत चुनने के बारे में है।”
प्रोटेस्ट मार्च, जो पुलिसवालों के लिए फूल लेकर प्रोटेस्ट करने वालों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, दोपहर बाद तक पुलिस ने मेन प्रोटेस्ट स्टेज हटा दिया और प्रोटेस्ट करने वालों को जंतर-मंतर से हटा दिया। जैसे-जैसे प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ बढ़ती गई, स्टूडेंट्स लोहे के बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे और अपना शांतिपूर्ण मार्च जारी रखा। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने लाठीचार्ज किया, जो पूरे दिन चलता रहा। मार्च के दौरान कई प्रोटेस्टर घायल हो गए, जिनमें से कुछ के सिर से बुरी तरह खून बहता देखा गया।
पुलिस के एक बयान के मुताबिक, बार-बार चेतावनी और कानूनी निर्देशों के बावजूद, प्रोटेस्टर ने “हटने से मना कर दिया और जानबूझकर लागू रोक के आदेशों का उल्लंघन किया”। पुलिस ने ये भी आरोप लगाया कि प्रोटेस्टर ने पुलिस वालों पर पत्थरों और दूसरी चीजो से “हमला” किया, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और “बड़े पैमाने पर हिंसा की, जिससे पब्लिक ऑर्डर, मौजूदा सिक्योरिटी इंतज़ाम, और अपनी कानूनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों की सेफ्टी को गंभीर खतरा पैदा हो गया।”
प्रोटेस्टर के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने शास्त्री भवन के पास आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया।
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