‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह ने लिया दीपिका का 19 साल पुराना बदला? यूजर्स के बीच मची हलचल

Dhurandhar 2 Major Iqbal Death Scene: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा हिस्सा 'धुरंधरः द रिवेंज' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शोर और सीटीयां बजनी शूरू हो गई है। बता दें, रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में ही इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया है, जिसमें पेड प्रीव्यू से हुई कमाई भी शामिल है। तीसरे दिन तक इसकी कमाई 400 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिल्म के हर सीन और किरदार सोशल मीडिया पर दर्शकों की सुर्खियों में बने हुए हैं।