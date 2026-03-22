22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह ने लिया दीपिका का 19 साल पुराना बदला? यूजर्स के बीच मची हलचल

Dhurandhar 2 Major Iqbal Death Scene: हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। लोग खासकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रणवीर ने इस फिल्म के जरिए दीपिका पादुकोण का 19 साल पुराना बदला ले लिया है। तो आईए जानें क्या है, सच…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 22, 2026

'धुरंधर 2' में रणवीर ने लिया दीपिका का 19 साल पुराना बदला? यूजर्स के बीच मची हलचल

'धुरंधरः द रिवेंज' का क्लाइमैक्स सीन सोशल मीडिया पर वायरल (फोटो सोर्स: X)

Dhurandhar 2 Major Iqbal Death Scene: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा हिस्सा 'धुरंधरः द रिवेंज' रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शोर और सीटीयां बजनी शूरू हो गई है। बता दें, रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में ही इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया है, जिसमें पेड प्रीव्यू से हुई कमाई भी शामिल है। तीसरे दिन तक इसकी कमाई 400 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिल्म के हर सीन और किरदार सोशल मीडिया पर दर्शकों की सुर्खियों में बने हुए हैं।

क्लाइमैक्स सीन पर खूब मजेदार मीम वायरल हो रही है

फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल निभाया है, जिसकी एक खास क्लाइमैक्स सीन सोशल मीडिया पर मीम के रूप में वायरल हो रही है। बता दें, इस सीन में हमजा, मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) को आग के हवाले कर देता है। इस सीन ने कई दर्शकों के जहन में 19 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म 'ओम शांति ओम' का वो यादगार पल ताजा कर दिया है, जहां अर्जुन रामपाल का किरदार माइक मेहरा दीपिका पादुकोण के किरदार शांतिप्रिया को आग में झुलसाकर और तड़पा-तड़पा कर मार देता है।

बता दें, सोशल मीडिया पर इस कनेक्शन को लेकर कई फनी वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि अब रणवीर सिंह ने दीपिका का बदला ले लिया है, लेकिन दोनों फिल्मों की कहानी अलग है और अर्जुन रामपाल की भूमिका को लेकर ये मुकाबला दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है।

साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स को भी प्रभावित किया

अगर फिल्म 'धुरंधर 2' की बात करें तो दिसंबर 2025 से ही दर्शक इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने जहां क्रिटिक्स से सराहना पाई है, तो वहीं दूसरी ओर दर्शकों ने भी खूब पसंद किया है। फिल्म की कामयाबी ने पूरे बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स को भी प्रभावित किया है, जो रणवीर सिंह और फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

बता दें, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधरः द रिवेंज' ने अपने दमदार किरदारों, अच्छी कहानी और एक्शन के जरिए दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली है। फिल्म की कामयाबी से ये साबित हो गया है कि अच्छी कहानी और परफॉर्मेंस से भरी फिल्में हमेशा रिलीज के बाद सनसनी मचा देती हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Mar 2026 07:39 am

Hindi News / Entertainment / ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह ने लिया दीपिका का 19 साल पुराना बदला? यूजर्स के बीच मची हलचल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ ने 72 घंटों में कमाए 400 करोड़ से ज्यादा! बना बॉक्स ऑफिस का नया सुल्तान

'धुरंधर 2' ने 72 घंटों में कमाए 400 करोड़ से ज्यादा! बना बॉक्स ऑफिस का नया सुल्तान
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ एक्टर ने किया खुलासा, बोले- आसान नहीं था बड़े साहब के किरदार में आना, मेकअप लगाने में लगे घंटों

Danish Iqbal Bade Sahab Dhurandhar 2
बॉलीवुड

पिता की तबीयत पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी ईदी, अस्पताल से छुट्टी के बाद पहली बार दिखे सलीम खान

Salman Khan On Salim Khan Health Eid 2026
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की आंधी में उड़ी बड़ी-बड़ी फिल्में, धवस्त कर डाले ये 9 बड़े रिकॉर्ड, विवादों के बावजूद जमाया सिक्का

Dhurandhar 2 Breaks Records At Box Office
बॉलीवुड

मैं रोती थी…24 साल की अभिनेत्री का खुलासा, फिल्में छोड़ने का लिया था फैसला, बोली- बहुत डर लगता है….

Sreeleela Emotional Revelation Interview
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.