‘धुरंधर 2’ ने 72 घंटों में कमाए 400 करोड़ से ज्यादा! बना बॉक्स ऑफिस का नया सुल्तान

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 ) ने पहले दिन की दमदार कमाई के बाद दूसरे दिन थोड़ी गिरावट आई, लेकिन तीसरे दिन फिल्म ने जोरदार उछाल लगाते हुए कुल 400 करोड़ के क्लब में अपना नाम दर्ज कराया है। सैकनिल्क के मुताबिक, पेड प्रीव्यू में 43 करोड़ का कलेक्शन करने वाली ये फिल्म पहले दिन 102.55 करोड़, दूसरे दिन 80.72 करोड़ और तीसरे दिन 113.02 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। साथ ही, भारत में अब तक इसका कुल कलेक्शन 339.29 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि दुनियाभर में इसकी कमाई 404 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।