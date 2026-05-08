‘श्रीदेवी के साथ शादी से टूट गया था परिवार?’, जब बोनी कपूर का छलका था दर्द, बोले- ‘मैं दो हिस्सों में बंट गया था’

बोनी कपूर ने आगे बताया कि वो दुविधा में थे और उनके लिए यह आसान नहीं था। उन्हें अपने बच्चों और श्रीदेवी के बीच चुनाव करना था। "मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। उस समय तो मैं उनसे और भी ज़्यादा प्यार करता था। और मुझे कई मुश्किलों से गुज़रना पड़ा… कुछ परिस्थितियों को संभालने के लिए मुझे बहुत मज़बूत बनना पड़ा। क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों से प्यार करता हूं। और मैं अपनी पहली पत्नी का सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का खेल नहीं खेला। बच्चों को बुरा लगा क्योंकि वो अपनी मां को दुख में नहीं दे ख सकते थे, जिसे मैं समझता हूं। और अब मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूं, वो चारों एक साथ हैं।"