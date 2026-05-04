सालों की डेटिंग के बाद शादी करने वाले हैं जाह्नवी कपूर-शिखर पहाड़िया? बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी

कुछ समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जाह्नवी और शिखर जल्द ही शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, कपल इस साल के आखिर तक या फिर सितंबर और अक्टूबर के बीच, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है ख़बरों की मानें तो शादी के लिए जामनगर को लेकर बातें हो रही हैं। जानकारी के लिए इस बारे में न जान्हवी कपूर और ना ही शिखर पहारिया की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई है, बल्कि ये अफवाहें एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।