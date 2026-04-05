एडल्ट साइट पर जान्हवी कपूर की डीपफेक फोटो, 15 की उम्र में एक्ट्रेस ने देखी, अब किया बड़ा खुलासा

Janhvi Kapoor Morphed Photo On Adult Site: बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने हाल ही में अपने जीवन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने डिजिटल दौर की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया है। अभिनेत्री ने बताया कि किशोरावस्था के दौरान उन्हें इंटरनेट पर अपनी एडिट की हुई आपत्तिजनक तस्वीरें देखने को मिली थीं। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी और ये घटना उनके लिए बेहद चौंकाने वाली साबित हुई। राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में जान्हवी ने इस बात का खुलासा किया है।