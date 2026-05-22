शादी करने की खबरों पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैं गुपचुप तरीके से तो ऐसा नहीं करूंगी

Kangana Ranaut Break Silence On Wedding Rumours: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपनी फिल्मों, बेबाक बयानों और अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन इस बार उनके एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा दिया कि लोग उनकी गुपचुप शादी तक की बातें करने लगे। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में हरी चूड़ियां और माथे पर बड़ी बिंदी लगाए कंगना को जब मुंबई की सड़कों पर देखा गया तो हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा कि क्या अभिनेत्री ने चुपचाप शादी कर ली है?