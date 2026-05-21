मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आयीं कंगना रनौत, वायरल वीडियो देख फैंस बोले- ‘क्या शादी कर ली?’

मंगलसूत्र पहने नजर आयीं कंगना रनौत। (फोटो सोर्स: viralbhayani)
Kangana Ranaut: एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनीं कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक्ट्रेस मंगलसूत्र और हरी चूड़ियां पहने हुए देखा जा सकता है, जिससे कई लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या कंगना रनौत ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। जैसे ही उनका ये लुक ऑनलाइन सामने आया, कमेंट सेक्शन में फैंस ने टिप्पणियों और अटकलों की बारिश कर दी।
सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने कंगना रनौत का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने बॉडीगार्ड्स से घिरी हुई एक घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठती दिखाई दे रहीं हैं। इस वीडियो में कंगना ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है और गले में मंगलसूत्र के साथ-साथ हरी चूड़ियां भी पहनी हुई हैं। इस दौरान कंगना ने पैपराजी से भी कोई बात नहीं की और न ही कोई रिएक्शन दिया।
जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, एक यूजर ने कमेंट किया, "मंगलसूत्र?? क्या उन्होंने शादी कर ली?" एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, "किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, जिसने इनसे शादी की है?" एक और नेटिजन ने सवाल करते हुए लिखा, "इन्होंने शादी कब कर ली?"
हालांकि, कई फैंस का मानना है कि कंगना का यह लुक किसी फिल्म की शूटिंग के लिए था। एक फैन ने लिखा, "शूटिंग शुरू हो गई होगी।" वायरल वीडियो के बाद चल रही अटकलों के बावजूद, ऐसा नहीं लगता कि कंगना ने गुपचुप तरीके से किसी से शादी की है। खबरों के मुताबिक, उन्होंने अपना ये लुक 'Queen 2' (जिसका संभावित नाम 'Queen Forever' है) की शूटिंग के लिए अपनाया था।
कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कंगना ने मुंबई में 'Queen 2' की शूटिंग शुरू कर दी है। उम्मीद है कि राजनीति में पूरी तरह से कदम रखने के बाद ये फिल्म बॉलीवुड में उनकी जोरदार वापसी साबित होगी। कंगना ने 2024 में हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर आधिकारिक तौर पर राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की तब से वो चुनिंदा फिल्म प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अपने राजनीतिक करियर पर भी ध्यान दे रही हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में कंगना रनौत की सुपर डुपर हिट फिल्म 'Queen' रिलीज हुई थी और ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में कंगना ने रानी मेहरा का किरदार निभाया था। रानी दिल्ली की एक सीधी-सादी लड़की है, जिसका मंगेतर विजय (राजकुमार राव) शादी की रस्मों से ठीक पहले ही शादी तोड़ देता है। दिल टूटने के बावजूद, रानी हिम्मत नहीं हारती और अपने पहले से तय हनीमून पर अकेले ही पेरिस और एम्स्टर्डम जाने का फैसला करती है, जो उसकी ज़िंदगी ही बदल देता है। इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए कंगना को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।
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