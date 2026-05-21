मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आयीं कंगना रनौत, वायरल वीडियो देख फैंस बोले- ‘क्या शादी कर ली?’

जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 में कंगना रनौत की सुपर डुपर हिट फिल्म 'Queen' रिलीज हुई थी और ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में कंगना ने रानी मेहरा का किरदार निभाया था। रानी दिल्ली की एक सीधी-सादी लड़की है, जिसका मंगेतर विजय (राजकुमार राव) शादी की रस्मों से ठीक पहले ही शादी तोड़ देता है। दिल टूटने के बावजूद, रानी हिम्मत नहीं हारती और अपने पहले से तय हनीमून पर अकेले ही पेरिस और एम्स्टर्डम जाने का फैसला करती है, जो उसकी ज़िंदगी ही बदल देता है। इस फिल्म में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए कंगना को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था।