डेविड धवन के ‘चाल बदल गई’ वाले कमेंट पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आज भी वही इंसान हूं’

डेविड धवन की बात पर राकेश बेदी का जवाब। (फोटो सोर्स: IMDb)
Rakesh Bedi on David Dhawan: बॉलीवुड एक्टर राकेश बेदी को 'धुरंधर: द रिवेंज' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ मिली और तब से उनकी पॉपुलैरिटी में और ज्यादा बढ़ गई है। 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बीच डायरेक्टर और फिल्ममेकर डेविड धवन ने एक इंटरव्यू में राकेश बेदी के लिए कहा था कि फिल्म की सफलता के बाद राकेश बदल गए हैं। अब, ETimes को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने इस कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है।
डेविड के कमेंट का जवाब देते हुए, राकेश ने साफ तौर पर कहा कि 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बावजूद वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा, "मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता कि कौन बदला है और कौन नहीं। लोग बदलते हैं, और यह ठीक है। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। हर एक्टर की तरह, मैंने भी ऐसे दौर देखे हैं जब मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं खाली बैठा रहता था।"
उन्होंने आगे कहा, "असल में, मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल दिन देखे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी बात का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। चाहे ज़िंदगी में बुरा दौर आए या सब कुछ अच्छा चले, मैं हमेशा एक जैसा रहने की कोशिश करता हूं। मैं सफलता या असफलता को खुद को बदलने नहीं देता।' इसके आगे उन्होंने कहा 'हाल ही में, डेविड धवन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'राकेश की तो चाल बदल गई है'। भले ही कोई यह कहे कि मेरी चाल बदल गई है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि मैं आज भी वही इंसान हूं।"
कुछ दिनों पहले 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए एक इंटरव्यू में, डेविड धवन ने राकेश के साथ फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात की और कहा कि उनकी और राकेश बेदी की दोस्ती 50 साल पुरानी है। उन्होंने कहा, “राकेश ने मेरी कई फिल्मों में काम किया है और इस फिल्म में भी हैं। मैंने उनसे मजाक में कहा था कि पहले लोग उन्हें ज्यादा नहीं पहचानते थे, लेकिन अब उन्हें असली पहचान मिल रही है। वह हमेशा से शानदार एक्टर रहे हैं और इस सफलता के पूरी तरह हकदार हैं।”
जब डेविड से पूछा गया कि क्या ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की सफलता के बाद राकेश बदल गए हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, “अब उनके चेहरे पर अलग चमक दिखती है और उनका चलने का अंदाज भी बदल गया है। हम दोनों पुराने दोस्त और क्लासमेट हैं। FTII में हमने साथ में रैगिंग भी झेली थी। यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है।”
आदित्य धर द्वारा निर्देशित, 'धुरंधर' एक फ्रेंचाइजी है, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर. माधवन और सारा अर्जुन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इसका पहला हिस्सा जबरदस्त सफल रहा और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' और ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इसने दुनिया भर में 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। अब फैंस इसके OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
राकेश अब अगली बार 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में मनीष पॉल, मौनी रॉय और राजेश कुमार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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