21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

डेविड धवन के ‘चाल बदल गई’ वाले कमेंट पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आज भी वही इंसान हूं’

Rakesh Bedi on David Dhawan: राकेश बेदी ने डेविड धवन के उस कमेंट का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बाद राकेश का रवैया बदल गया है। इस पर करारा जवाब देते हुए धुरंधर एक्टर ने कहा कि वो आज भी वैसे ही हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

May 21, 2026

Rakesh Bedi on David Dhawan

डेविड धवन की बात पर राकेश बेदी का जवाब। (फोटो सोर्स: IMDb)

Rakesh Bedi on David Dhawan: बॉलीवुड एक्टर राकेश बेदी को 'धुरंधर: द रिवेंज' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ मिली और तब से उनकी पॉपुलैरिटी में और ज्यादा बढ़ गई है। 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बीच डायरेक्टर और फिल्ममेकर डेविड धवन ने एक इंटरव्यू में राकेश बेदी के लिए कहा था कि फिल्म की सफलता के बाद राकेश बदल गए हैं। अब, ETimes को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने इस कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है।

राकेश बेदी ने डेविड धवन के कमेंट पर प्रतिक्रिया दी

डेविड के कमेंट का जवाब देते हुए, राकेश ने साफ तौर पर कहा कि 'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बावजूद वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। उन्होंने कहा, "मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता कि कौन बदला है और कौन नहीं। लोग बदलते हैं, और यह ठीक है। मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। हर एक्टर की तरह, मैंने भी ऐसे दौर देखे हैं जब मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं खाली बैठा रहता था।"

उन्होंने आगे कहा, "असल में, मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल दिन देखे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी बात का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। चाहे ज़िंदगी में बुरा दौर आए या सब कुछ अच्छा चले, मैं हमेशा एक जैसा रहने की कोशिश करता हूं। मैं सफलता या असफलता को खुद को बदलने नहीं देता।' इसके आगे उन्होंने कहा 'हाल ही में, डेविड धवन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'राकेश की तो चाल बदल गई है'। भले ही कोई यह कहे कि मेरी चाल बदल गई है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि मैं आज भी वही इंसान हूं।"

डेविड धवन ने क्या कहा था

कुछ दिनों पहले 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए एक इंटरव्यू में, डेविड धवन ने राकेश के साथ फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात की और कहा कि उनकी और राकेश बेदी की दोस्ती 50 साल पुरानी है। उन्होंने कहा, “राकेश ने मेरी कई फिल्मों में काम किया है और इस फिल्म में भी हैं। मैंने उनसे मजाक में कहा था कि पहले लोग उन्हें ज्यादा नहीं पहचानते थे, लेकिन अब उन्हें असली पहचान मिल रही है। वह हमेशा से शानदार एक्टर रहे हैं और इस सफलता के पूरी तरह हकदार हैं।”

जब डेविड से पूछा गया कि क्या ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की सफलता के बाद राकेश बदल गए हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, “अब उनके चेहरे पर अलग चमक दिखती है और उनका चलने का अंदाज भी बदल गया है। हम दोनों पुराने दोस्त और क्लासमेट हैं। FTII में हमने साथ में रैगिंग भी झेली थी। यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है।”

'धुरंधर: द रिवेंज' की सफलता के बारे में

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, 'धुरंधर' एक फ्रेंचाइजी है, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर. माधवन और सारा अर्जुन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इसका पहला हिस्सा जबरदस्त सफल रहा और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' और ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इसने दुनिया भर में 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। अब फैंस इसके OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

राकेश बेदी की आने वाली फिल्म

राकेश अब अगली बार 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में मनीष पॉल, मौनी रॉय और राजेश कुमार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें

AI क्लिप पर मचा हंगामा! David Dhawan ने टीजर बैकलैश पर दी अपनी सफाई, देखें वीडियो
मनोरंजन
AI क्लिप पर मचा हंगामा! David Dhawan ने टीजर बैकलैश पर दी अपनी सफाई, देखें वीडियो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

21 May 2026 08:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / डेविड धवन के ‘चाल बदल गई’ वाले कमेंट पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आज भी वही इंसान हूं’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इंस्टाग्राम बैटल में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का कब्जा! Ajay Devgn और Abhishek Bachchan समेत कई स्टार्स को दी कड़ी टक्कर

Cockroach janta party
बॉलीवुड

‘बौखला गए लोग’, अमिताभ बच्चन की आधी रात की क्रिप्टिक पोस्ट को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जोड़ रहे नेटिजन्स

Amitabh Bachchan Cryptic Post
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद छलका बोमन ईरानी का दर्द, यादें सुन नम हुईं आंखें

धर्मेंद्र के निधन के 6 महीने बाद छलका बोमन ईरानी का दर्द, यादें सुन नम हुईं आंखें
बॉलीवुड

‘आज के फिल्ममेकर नकलची हैं’, एक्टर शेखर सुमन ने बॉलीवुड पर कसा तंज

Shekhar Suman on Bollywood
मनोरंजन

‘यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी’ काम ना मिलने पर 8 साल बाद Bobby Deol का छलका दर्द

'यंग जेनरेशन मुझे भूल चुकी थी' काम ना मिलने पर 8 साल बाद बॉबी देओल का छलका दर्द
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.