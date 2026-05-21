डेविड धवन के ‘चाल बदल गई’ वाले कमेंट पर राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आज भी वही इंसान हूं’

उन्होंने आगे कहा, "असल में, मैंने इससे भी ज्यादा मुश्किल दिन देखे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी बात का मुझ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। चाहे ज़िंदगी में बुरा दौर आए या सब कुछ अच्छा चले, मैं हमेशा एक जैसा रहने की कोशिश करता हूं। मैं सफलता या असफलता को खुद को बदलने नहीं देता।' इसके आगे उन्होंने कहा 'हाल ही में, डेविड धवन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'राकेश की तो चाल बदल गई है'। भले ही कोई यह कहे कि मेरी चाल बदल गई है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि मैं आज भी वही इंसान हूं।"