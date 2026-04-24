‘Shola Aur Shabnam’ रीमेक पर David Dhawan ने किया खुलासा, बोले- ‘अब ये फिल्म बनती तो गोविंदा और दिव्या भारती की जगह’

David Dhawan statement on Shola Aur Shabnam Remake: फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन इन दिनों अपनी अपकिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी दौरान एक बातचीत में उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी 1992 की ब्लॉकबस्टर 'शोला और शबनम' आज दोबारा बनाई जाए तो लीड कौन करेगा, तो उन्होंने अपने बेटे वरुण धवन (Varun Dhawan) का नाम लेने की बजाय 'सैयारा' फेम अहान पांडे और अनीता पड्डा को चुना।