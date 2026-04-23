‘धुरंधर 2’ की सफलता के बाद बदल गए राकेश बेदी, डेविड धवन बोले- चाल ही बदल गई है

दरअसल, हाल ही में डेविड धवन ने अपने दोस्त राकेश बेदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ये पहचान बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि दोनों की दोस्ती करीब 50 साल पुरानी है और यह रिश्ता फिल्मी दुनिया में आने से भी पहले का है। दोनों ने साथ में पढ़ाई की और शुरुआती संघर्ष के दिनों को भी एक साथ जिया। ऐसे में आज राकेश बेदी को मिल रही पहचान उन्हें बेहद खुशी दे रही है।