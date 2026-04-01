पाकिस्तानी नेता नबील गबोल पर पहली बार बोले राकेश बेदी, ‘धुरंधर 2’ के जमील जमाली से तुलना पर तोड़ी चुप्पी

Rakesh Bedi On Nabil Gabol Dhurandhar 2: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' रिलीज होने के बाद से लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। खासतौर पर अभिनेता राकेश बेदी द्वारा निभाए गए ‘जमील जमाली’ के किरदार को लेकर उठे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इस बीच राकेश बेदी ने पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया है कि उनका किरदार किसी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं है।