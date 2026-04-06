52 की मलाइका 19 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग फिर आईं नजर, बेटे अरहान और पूरे परिवार के साथ दिखे हर्ष मेहता

Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में ईस्टर के खास मौके पर अभिनेत्री अपने बेटे अरहान खान और बहन अमृता अरोड़ा के साथ फैमिली लंच के लिए स्पॉट की गईं। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात ने खींचा, वह था उनके साथ कथित बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता की मौजूदगी।