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52 की मलाइका 19 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग फिर आईं नजर, बेटे अरहान और पूरे परिवार के साथ दिखे हर्ष मेहता

Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कही जाने वालीं मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ नजर आईं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 06, 2026

Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta

Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में ईस्टर के खास मौके पर अभिनेत्री अपने बेटे अरहान खान और बहन अमृता अरोड़ा के साथ फैमिली लंच के लिए स्पॉट की गईं। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात ने खींचा, वह था उनके साथ कथित बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता की मौजूदगी।

मलाइका और हर्ष फिर दिखे एक साथ (Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta)

हालांकि मलाइका और हर्ष ने साथ में मीडिया के सामने पोज नहीं दिए, लेकिन दोनों का एक ही लोकेशन पर फैमिली के साथ नजर आना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस वीडियो के सामने आते ही फैंस और यूजर्स के बीच उनके रिश्ते को लेकर फिर अटकलें तेज हो गईं।

फैंस ने दिए दिलचस्प रिएक्शन (Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta)

जैसे ही मलाइका और हर्ष का वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने दोनों की जोड़ी को शानदार बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में हर्ष की तुलना अभिनेता अर्जुन कपूर के स्टाइल से कर दी। वहीं कई यूजर्स ने ये भी कहा कि मलाइका की निजी जिंदगी उनके अपने फैसलों का हिस्सा है और लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए।

सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं ये दिखाती हैं कि मलाइका की पर्सनल लाइफ आज भी फैंस के बीच काफी दिलचस्पी का विषय बनी हुई है।

पहले भी साथ नजर आ चुके हैं मलाइका और हर्ष

ये पहली बार नहीं है जब मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता को साथ देखा गया हो। पिछले साल एक कॉन्सर्ट के दौरान दोनों पहली बार साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद से ही उनके रिलेशनशिप की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। इतना ही नहीं, खबरें यह भी सामने आई थीं कि दोनों ने इस साल वैलेंटाइन डे विदेश में साथ बिताया।

हाल के दिनों में दोनों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो राजस्थान के एक जैन मंदिर में दर्शन करते नजर आए थे। इसके बाद फैंस के बीच यह चर्चा और तेज हो गई कि शायद दोनों अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।

अर्जुन कपूर संग रिश्ता भी रहा चर्चा में

मलाइका अरोड़ा की पर्सनल लाइफ पहले भी सुर्खियों में रही है। उन्होंने अभिनेता अरबाज खान से शादी की थी, लेकिन साल 2017 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उनका नाम लंबे समय तक अर्जुन कपूर के साथ जुड़ा रहा। दोनों करीब छह साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन 2024 में उनके अलग होने की खबरें सामने आईं।

अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते के दौरान मलाइका अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा करती थीं। हालांकि हर्ष मेहता के साथ अब तक उन्होंने कोई आधिकारिक पोस्ट शेयर नहीं किया है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है।

क्या जल्द सामने आएगी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि?

ईस्टर सेलिब्रेशन के दौरान फैमिली के साथ हर्ष मेहता की मौजूदगी ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि दोनों के बीच खास रिश्ता हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से इस रिश्ते को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में फैंस अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या मलाइका जल्द अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगी या नहीं।

फिलहाल, ईस्टर के इस खास मौके पर परिवार के साथ बिताए गए इन पलों ने मलाइका अरोड़ा को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

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Published on:

06 Apr 2026 02:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 52 की मलाइका 19 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग फिर आईं नजर, बेटे अरहान और पूरे परिवार के साथ दिखे हर्ष मेहता

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