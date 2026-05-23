‘कॉकटेल 2’ का गाना ‘मशूका’ विवादों में, प्रीतम पर लगे चोरी के आरोपों पर सिंगर राघव चैतन्य ने तोड़ी चुप्पी

अब इस विवाद के बीच सिंगर राघव चैतन्य प्रीतम के समर्थन में सामने आए हैं। राघव ने साफ कहा कि गाने को लेकर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले पर खुलकर बात करना जरूरी लगा। बता दें, राघव चैतन्य ने लिखा, "मशूका गाने को लेकर काफी बातें हो रही हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये एक ओरिजिनल कंपोजिशन है। मैंने इस गाने को गाया है और इसके क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा भी रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि इस पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं हैं।"